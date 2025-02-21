İsrail'in Rehineleri Ölü Olarak Teslim Edildi

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KUDÜS, 21 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in güneyindeki bir yolda İsrailli rehinelerin cansız bedenlerini taşıyan bir konvoy, 20 Şubat 2025.

Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde savaş sırasında hayatını kaybeden 4 İsrailli rehinenin cansız bedeninin Filistinli silahlı gruplar tarafından perşembe günü sabah saatlerinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekibine teslim edildiğini açıkladı.

İsrail'den perşembe günü yapılan açıklamadaysa adli tıp incelemesinde Hamas'ın teslim ettiği cansız bedenler arasında 2 çocuğun ve İsrailli bir adamın cansız bedeninin bulunduğunu, ancak dördüncü cansız bedenin rehine Şiri Bibas'a ait olmadığını açıkladı. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)