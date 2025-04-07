İsrail'in Sağlık Görevlilerine Saldırısı Görüntülendi

(ANKARA) - İsrail'in geçen ay aralarında Filistin Kızılayı ve BM çalışanlarının da olduğu sağlık görevlilerinden oluşan bir konvoya saldırı anına ilişkin görütüler ortaya çıktı. Saldırıda, 15 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, geçen ay Gazze'de Filistinli sağlık görevlilerinin öldürülmesine ilişkin açıklamasını geri çekti. IDF, ilk açıklamasında, araçların farları ya da acil durum sinyalleri olmadan "şüpheli şekilde" askerlere doğru ilerlediği için ateş açıldığını söylemişti. İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada ambulansların acil durum sinyallerinin açık olduğu görülüyor.

Filistin Kızılayı'nın öldürülen sağlık görevlilerinden Rifat Radwan'a ait telefondan kurtarıldığını söylediği yaklaşık yedi dakikalık videoda, gece saatlerinde seyir halinde olan bir itfaiye aracı ile işaretlenmiş ambulansların farlarının ve acil durum ışıklarının kullanıldığı açıkça görülüyor. Araç, yolun kenarında duran başka bir aracın yanına yaklaşıyor. İki kişi inip duran aracı kontrol etmeye gidiyor, ardından silah sesleri duyuluyor ve ekran kararıyor.

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre, olay 23 Mart'ta Refah'ta meydana geldi. İsrail güçlerinin, aralarında en az bir BM çalışanının da bulunduğu 15 Filistinli sağlık görevlisini vurduğu ve ardından toplu mezara gömdüğü belirtildi.