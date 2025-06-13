İsrail'in Saldırılarında Siviller Öldü

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ajansın haberinde, ölenler arasında yer alan sivillerin kimlik bilgileri ve sayıları paylaşılmadı.

Tahran'daki AA muhabiri de sivil yerleşimlerdeki bazı binaların nokta atışlarla vurulduğunu, bu binaların çevresinde İran güvenlik güçlerinin önlem alarak yaklaşılmasına izin vermediğini bildirdi.