İsrail'in Sur'da Mülteci Kampına Saldırısı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı bir mülteci kampını bombalaması sonucu 1'i çocuk en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Sur kentinde yakınlarındaki Er-Reşidiye Mülteci Kampı'nda "katliam yaptığı" belirtildi.

İsrail ordusunun 3 hava saldırısı düzenlediği kampta ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hedef alınan noktadan ceset parçalarının çıkarıldığı, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun, kampın avlusunu ve insanlarla dolu bir kütüphaneyi hedef aldığı ifade edildi.

İlkyardım ve sağlık ekipleri ile kamptaki vatandaşların ölü ve yaralıları taşımaya çalıştığı paylaşıldı.