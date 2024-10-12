İsrail'in UNRWA Merkezine El Koyması Kınandı

Güncel

RAMALLAH, 12 Ekim (Xinhua) -- Filistinli yetkililer, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Doğu Kudüs'teki merkezine el koyarak burayı bir yerleşim yerine dönüştürme planını kınadı ve bu hamleyi yasadışı bir eylem ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi ve Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmad Ebu Holi, kararı "tehlikeli" bir emsal olarak nitelendirerek, BM üyesi bir devletin bir BM ajansına karşı hareket etmesinin endişe verici bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ebu Holi, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in politikalarına karşı uluslararası arenada hiçbir adım atılmamasını eleştirerek, bunun İsrail'i küresel sistemi "hiçe sayma" ve uluslararası hukuku "ihlal etmeye" devam etme konusunda cesaretlendirdiğini savundu.

Ebu Holi, İsrail hükümetini, Filistinli mültecilerin haklarının korunmasındaki rolü nedeniyle UNRWA'yı ortadan kaldırmayı amaçlamakla suçladı ve bu hedef doğrultusunda ajansın yetkilerini zayıflatmaya çalıştığını belirtti.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İsrail'in bu hamlesini kınayarak, bunu BM kararlarının "açık bir ihlali" ve mülteci sorununu ortadan kaldırma girişimi olarak nitelendirdi. Bakanlık, İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanyanın, Filistinli mültecilere ve onların geri dönüş haklarına yönelik "önceden planlanmış bir düşmanlığı" yansıttığını vurgulayarak, bu saldırıların yalnızca ajansın merkezini değil, aynı zamanda personelini ve operasyonlarını da hedef aldığını belirtti.

Öte yandan İsrail gazetesi Israel Hayom, İsrail Toprak İdaresi'nin bölgeye el koyma ve 1.440 yerleşim birimi inşa etme planının hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi.