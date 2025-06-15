İsrail, İran Dışişleri Bakanlığına Saldırdı

- İsrail, İran Dışişleri Bakanlığı binasını vurdu
TAHRAN - İsrail'in, İran Dışişleri Bakanlığına ait binaya düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran Dışişleri Bakanlığına ait binayı vurdu. İranlı diplomat Saeed Khatibzadeh, saldırı sonucu çok sayıda çalışanın yaralandığını açıkladı. İsrail saldırısında ayrıca İran Adalet Bakanlığı binası yakınında patlama meydana gelmişti.
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