İsrail, İran\'ın Nükleer Tesisine Saldırdı

(ANKARA) - İsrail'in, İran'ın İsfahan bölgesindeki nükleer tesise saldırı düzenlediği bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın İsfahan bölgesindeki nükleer tesisine yönelik saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Adraee açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran rejiminin İsfahan bölgesindeki nükleer tesisine yönelik saldırıyı tamamladı. Tesiste, nükleer silah üretim sürecinde uranyum zenginleştirmeden sonraki aşama olan zenginleştirilmiş uranyumun geri dönüştürülmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Saldırı sırasında uranyum metal üretim binası, zenginleştirilmiş uranyum dönüşüm altyapısı, laboratuvarlar ve ek altyapı imha edildi."
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