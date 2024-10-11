İsrail, İran'ın Sahra Hastanesini Vurdu

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İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan- Suriye sınırında İran'a ait bir sahra hastanesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Kızılayı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan-Suriye sınırında kurulu, 56 yatak ve ilaç deposundan oluşan sahra hastanesinin dün gece İsrail'in düzenlediği saldırıda tamamen yandığı belirtildi.

Hastanenin İsrail saldırıları sırasında yaralanan Lübnanlılara tıbbi yardım sağlamak amacıyla İran Kızılayı tarafından kısa süre önce kurulduğu bilgisi verildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi." ifadesini kullandı.

İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu.