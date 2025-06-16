İsrail, İran Medya Ofisine Saldırdı

(ANKARA) - İsrail, İran'ın devlet yayın kuruluşunun Tahran'daki ofisine saldırı düzenledi. Saldırı anı canlı yayında kameralara yansıdı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıyı "İran rejiminin propaganda ve tahrik yayın kuruluşuna, bölgedeki halkın geniş çaplı tahliyesi sonrasında İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendi." diyerek açıkladı.

İsrail ordusu tarafından, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na saldırı düzenlendi. Televizyon, saldırının gerçekleştiği anın canlı yayın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, saldırı sonrası başlayan yangının binayı sardığı görüldü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından saldırıyı doğruladı. Katz, "İran rejiminin propaganda ve tahrik yayın kuruluşuna, bölgedeki halkın geniş çaplı tahliyesi sonrasında İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendi. İran diktatörünü her yerde yeneceğiz." dedi.