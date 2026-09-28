İsrail, İspanya Maslahatgüzarını Bakan Rego'nun sözleri üzerine Dışişleri'ne çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İspanya Maslahatgüzarını Bakan Rego'nun sözleri üzerine Dışişleri'ne çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İspanya'nın İsrail Maslahatgüzarı Francisca Pedros'u Sira Rego'nun 'Nehirden Denize Filistin Devleti' sözleri üzerine Dışişleri'ne çağırdı. Rego'nun sözlerinin İspanya hükümeti ve Başbakan Sanchez'in 'sistematik İsrail karşıtı politikasının parçası' olduğunu iddia etti.

İsrail, İspanya Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun "Nehirden Denize Filistin Devleti" sözleri üzerine İspanya'nın İsrail Maslahatgüzarı Francisca Pedros'u dışişleri bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maslahatgüzar Pedros'a Tel Aviv yönetiminin İspanyol Bakan Rego'nun açıklamalarını kınadığı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Rego'nun sözlerinin İspanya hükümeti ve Başbakan Pedro Sanchez'in "sistematik İsrail karşıtı politikasının bir parçası" olduğu iddia edildi.

İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları sert bir dille eleştiriyor.

Madrid yönetimi son olarak Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayan ülkeler arasında yer almıştı.

Filistin'e desteğini somut adımlarla ileri taşıyan Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımış ve İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahil olmuştu.

Kaynak: AA
Filistin DevletiPolitikaİspanyaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:32:28. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, İspanya Maslahatgüzarını Bakan Rego'nun sözleri üzerine Dışişleri'ne çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei