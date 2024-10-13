İsrail Jabalia Kampına Saldırdı: 20 Ölü - Son Dakika
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İsrail Jabalia Kampına Saldırdı: 20 Ölü

İsrail'in Jabalia mülteci kampına saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, siviller zor durumda.

13.10.2024 00:35
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- İsrail Jabalia mülteci mülteci kampına saldırdı: En az 20 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampına düzenlediği son saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, Gazze'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampına düzenlediği son saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin barındığı birçok bina saldırı nedeniyle zarar görürken, görgü tanıkları patlamalar nedeniyle güçlü bir depreme benzeyen sarsıntıların hissedildiğini aktardı.

"Girmeyi ya da çıkmayı deneyen herkes vuruluyor"

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden yapılan açıklamada ise, binlerce insanın Jabalia mülteci kampında mahsur kaldığı belirtildi. İsrail güçlerinin 7 Ekim'de Jabalia kampına yönelik tahliye emirleri yayınlamasına rağmen bölgeye saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada,

"İnsanların bölgeyi güvenli bir şekilde terk etmesi engelleniyor" denildi. 5 MSF görevlisinin de kampta olduğunu açıklayan MSF proje koordinatörü Sarah Vuylsteke, "Kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor, deneyen herkes vuruluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Jabalia Kampına Saldırdı: 20 Ölü - Son Dakika

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