İsrail Kiliseye Saldırdı: 3 Ölü, 9 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yönelik saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef aldı.

Kudüs'teki Latin Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri kritik ve ikisi ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca yaralananlar arasında papaz Gabriel Romanelli'nin de bulunduğu aktarılan açıklamada, kilisenin çatışmaların başlamasından bu yana evlerini savaş nedeniyle kaybeden yerinden edilmiş kişiler için bir sığınak olarak kapılarını açtığı ancak bugün yeni bir trajedinin sahnesine dönüştüğü ifade edildi.

Sivillerin ve ibadet yerlerinin hedef alınmasının "şiddetle" kınandığı açıklamada, yaşananlar "Gazze Şeridi'nde yaşanan felaketler zincirine eklenen acı bir suç" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Artık dünya liderlerinin seslerini yükseltme ve bu trajediye son vermek için gerekli her şeyi yapma zamanı gelmiştir. Bu durum, insani ve ahlaki değerleri derinden yaralamakta ve hiçbir şekilde gerekçelendirilememektedir." denildi.

İsrail ordusu, Gazze kentinde Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırı düzenlendiğini kabul etti.

Ordudan yapılan açıklamada, kiliseye saldırısına ilişkin detayların araştırılacağı öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun hiçbir zaman dini mekanları hedef almadığı iddia edilerek, saldırıdan dolayı üzüntü duyulduğu kaydedildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Müslüman ve Hristiyanlara ait çok sayıda ibadet yerini hedef almayı sürdürüyor.

Bölgedeki 600'ün üzerinde camiyi havadan ve karadan saldırılarla yerle bir eden İsrail ordusu, bölgedeki 3 kiliseyi de vurmuştu.