İsrail, Lübnan'da 2 sağlık çalışanını daha öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Lübnan'da 2 sağlık çalışanını daha öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde düzenlediği saldırılarda 2 sağlık görevlisini öldürdü.

18.11.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir bölgeye düzenlediği saldırılarda 2 sağlık görevlisi daha yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kana bölgesinde sağlık görevlilerini hedef aldığını açıkladı.

"İsrail'in uluslararası yasaları ve insani normları ihlale devam ettiği" belirtilen açıklamada, saldırıda İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma'ya bağlı 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının bu sabah Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumuna ait bir merkezi vurduğu ve 6 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bint Cubeyl'de 6 sağlık görevlisinin cesedine ulaşıldı

Öte yandan, Lübnan Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün gece Nebatiye kentine bağlı Arabsalim'de İslam Sağlık Kurumuna ait bir merkeze düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 6 sağlık çalışanının cesedine ulaştıklarını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 481 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 896'sı kadın ve çocuk, 210'u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481 kişi öldü, 14 bin 786 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da 2 sağlık çalışanını daha öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da 2 sağlık çalışanını daha öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.