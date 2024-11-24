İsrail, Lübnan'da Bir Camiyi Bombaladı

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İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Tayr Harfa beldesinde bir camiyi bombaladı.

Lübnan haber ajansında yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, Tayr Harfa beldesindeki camiyi önce buldozerler ve ağır makinelerle yıktı.

Ardından bubi tuzakları kuran İsrail askerleri ve camiden geriye kalanları da bombayla patlattı.

Böylece İsrail ordusunun son 2 ayda hedef aldığı cami ve kiliselerin yer aldığı ibadet yerlerinin sayısı 20'ye yükseldi.

Gazze Şeridi ve Lübnan'da camileri "kasıtlı" olarak hedef alan İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede bölgedeki camilerin yaklaşık yüzde 79'unu yıktı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı Buyut es-Seyyad beldesindeki bir camiyi de 28 Ekim'de bombalamıştı.