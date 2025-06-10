İsrail, Madleen Gemisini Durdurdu

Endonezya ve Malezya, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisinin uluslararası kara sularında İsrail tarafından alıkonulmasına tepki gösterdi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Madleen gemisini Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda durdurmasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Sugiono, Gazze'ye yardımların engelsiz olarak ulaştırılması ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Sugiono, İsrail'in hem kara hem de deniz yardımlarını kısıtlamasının "toplu cezalandırma" olduğunu ve açlık riskini artırdığını ifade etti.

Öte yandan Malezya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulmasından derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Madleen gemisinin durdurulmasıyla, "en savunmasız" durumdaki insanlara ulaştırılacak yardımların kasıtlı ve acımasız şekilde engellendiği belirtildi.

Gazze'ye yönelik ablukanın "acımasız ve barbarca bir eylem" olarak tanımlandığı açıklamada, Gazze halkına insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.