İsrail Maliye Bakanı, Gazze'deki su üretimini artırmak için yapılan çalışmalara karşı çıkıyor - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, Gazze'deki su üretimini artırmak için yapılan çalışmalara karşı çıkıyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisinde su üretimini artırmak için yapılan elektrik enerjisi kapasitesini güçlendirme çalışmalarına karşı çıktı. Savunma Bakanı Yoav Gallant ise bu çalışmayı temel insani ihtiyaç olarak nitelendirmişti.

02.07.2024 14:53
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İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisinde su üretimini artırmak için elektrik enerjisi kapasitesini güçlendirme çalışmalarına karşı çıktı.

The Times of Israel'in haberine göre, aşırı sağcı Smotrich, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de daha fazla su üretimi için bugün başlayan çalışmalara tepki gösterdi.

Smotrcih, İsrail ile Filistin iş birliğinde tesise daha fazla elektrik sağlama adımına ilişkin, "Bunu tamamen kaybettik. Gazze'yi askeri açıdan kontrol altına almadan kendimiz yeniden inşa ediyoruz. Sayın Başbakan, bu çılgınlığa son verin." dedi.

Channel 12'nin Savunma Bakanlığı'na ait bir belgeye dayandırdığı haberine göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki su üretimin artırılmasına yönelik çalışmayı "temel insani ihtiyaç" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Maliye, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, Gazze'deki su üretimini artırmak için yapılan çalışmalara karşı çıkıyor - Son Dakika

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