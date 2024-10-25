İsrail Okulu Vurdu: 17 Ölü

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- İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 4'ü çocuk 17 ölü

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 9'u çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Shuhada Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9'u çocuk olmak üzere 17 Filistinli hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki El-Avda ve El-Aksa hastanelerine kaldırıldı.

Görgü tanığı Kholoud Abu Kamil, İsrail bombardımanından önce çocuklarını sınıfta bıraktığını, yakın bir bölgeden onlara su almaya gittiğini belirtti. Kamil, çocuklarından 2'sinin saldırıda hayatını kaybettiğini, üçüncüsünün ise kayıp durumda olduğunu ifade etti. Kamil, uluslararası topluluğa İsrail'in saldırılarının sona ermesi için müdahale çağrısında bulundu.