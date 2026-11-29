İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail topçuları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mifadun beldesinin çevresini aralıklarla hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Kefertebnit beldesinde büyük bir patlatma gerçekleştirirken, bir insansız hava aracı da Sur kentinin güneyindeki Mansuri beldesine ses bombası attı.

Öte yandan, Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zavtar beldesinde daha önceki İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği değerlendirilen 2 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.

ABD öncülüğünde Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması kapsamında İsrail ordusu, yoğun saldırılar düzenleyerek işgal ettiği Batı Zavtar beldesinden temmuzda çekilmişti.

Sivil Savunma ekipleri de beldede o tarihten bu yana arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ekimdeki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.