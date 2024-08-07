İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bir Filistinliyi, silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürdüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 636 numaralı birimine bağlı bir gücün, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Bekaot Yahudi Yerleşim Birimi çevresinde silahlı saldırı girişimine hazırlanan bir kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, öldürülen Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail askerlerinden yaralan olmadığı ifade edildi.

Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti kırsalında ateş açtığı bir Filistinli yaralandı.

Haberde, söz konusu Filistinlinin kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, dün geceden bu yana düzenlediği baskınlarda Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas'ta 4, Cenin'de 7 olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail askerleri ayrıca, bugün, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 619 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.