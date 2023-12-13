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İsrail ordusu Cenin'e baskın düzenliyor - Son Dakika
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İsrail ordusu Cenin'e baskın düzenliyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ediyor. Baskında 8 Filistinli öldürüldü, 7 eve saldırı düzenlendi. İsrail askerleri sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

İsrail ordusu Cenin\'e baskın düzenliyor
13.12.2023 - 23:51,  Güncelleme: 00:03
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ediyor.

İsrail ordusunun salı sabaha karşı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli silahlı direniş grupların yoğunlukta bulunduğu Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskınları sürüyor.

Kampı 40 saati aşkın süredir kuşatma altında tutan İsrail ordusu sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

İsrail ordusunun baskınında şu ana kadar 8 Filistinli öldürüldü, 7 eve patlayıcılarla saldırı düzenlendi.

Kentte 4 hastaneyi kuşatan İsrail askerleri, Şifa Hastanesi çevresinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale etti.

Çatışmalar aralıklarla sürüyor

Kampta Filistinli silahlı direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Görgü tanıkları Cenin Mülteci Kampı'nda dün yaklaşık 100 Filistinlinin bugün de benzer şekilde 100'e yakın Filistinlinin gözaltına alındığını aktardı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ekipleri akşam saatlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinliyi tahliye ettiklerini duyurdu.

İsrail askerleri sağlık ekiplerini kısıtlıyor

Filistin Kızılayı Sağlık Görevlisi Adil Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskının birinci gününde sağlık ekiplerinin çalışmasının kolay ilerlediğine işaret ederek bu sabah saatlerinden itibaren İsrail askerlerinin kısıtlamalarının arttığını söyledi.

İsrail askerlerinin ambulansları durdurarak aradığını ve çalışmalarını zora soktuğunu aktaran Ahmed, akşam saatlerinde 7 yaşında şarapnelle başından yaralanan bir çocuk, göğsünden yaralanan bir kadın, başından yaralanan bir genç ve başından aldığı yara sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bir genç dahil toplam 4 kişiyi kamptan tahliye ettiklerini kaydetti.

Kampın içinde sivillerin ihtiyaçları artıyor

Filistinli sağlık görevlisi Ahmed, "Kampa girdiğimizde siviller bize ekmek, yemek, su, ilaç soruyor. 40 saattir evlerinde mahsur kalan insanların ihtiyaçları artıyor. Kimse baskın düzenleneceğini ve bu kadar uzun sürebileceğini tahmin etmiyordu." diye konuştu.

Dünya genelindeki sağlık kuruluşları ve insan hakları örgütlerine seslenen Ahmed, "Uluslararası toplum, evrensel insancıl hukuk ve anlaşmalara uyulması için çalışsınlar. Bizler sadece can kurtarmakla yükümlü korunması gereken sağlık görevlileriyiz. Bir yaralının yanına giderken uyruğuna, dinine, ten rengine bakmıyoruz." diye konuştu.

Cenin Mülteci Kampı İsrail ordusunun hedefinde

Cenin Mülteci Kampı son yıllarda sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. İsrail askerlerinin üst üste düzenlediği baskınlar nedeniyle kampta yaralar sarılamıyor. İsrail ordusu iş makinelerinin Cenin Mülteci Kampı'nda yolları kazıması, sembolik yapıları yıkması ve bazı evlere hasar vermesi nedeniyle yıkım her geçen gün artıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında, birlikte hareket ettiği biliniyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada İsrail güçlerinin, Cenin kenti ve mülteci kampında dün en az 100 kişiyi, 7 Ekim'den bu yana ise 400 kişiyi gözaltına aldığı kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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