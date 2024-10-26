İsrail Ordusu Gazze Hastanesini Terk Etti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinden, geride ölüler ve büyük bir yıkım bırakarak çekildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesinden çekildi.

Ordu geride çok sayıda ölü ve hastane içinde ve civardaki evlerde büyük bir yıkım bıraktı.

İsrail ordusu hastanenin bahçe duvarını, hastane içindeki ve dışındaki yerinden edilenlerin çadırlarını da buldozerle yıktı.

Hastane içindeki hasta, yaralı ve yerinden edilenler, İsrail ordusunun hastaneye baskın düzenlediği 2 gün boyunca aç, susuz ve ilaçsız bırakıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in son 22 günde düzenlediği saldırılarda en az 820 Filistinlinin öldüğünü söylemişti.