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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yoğun bombardıman altında tutulan Cibaliya bölgesinde bir tünel içerisinde 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığını açıkladı. İsrail askerleri cesetleri çıkardı ve operasyonlarına devam etmeyi planladıklarını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı
24.12.2023 - 23:23,
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İsrail ordusu, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 5 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.
Hagari, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir tünel içerisinde 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığını ve cesetleri buradan çıkardığını söyledi.
Ordunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini kontrol altına almak için buradaki kara "operasyonlarını" genişletmeyi planladığını kaydeden Hagari, bunun vakit alacağını zira Gazze'deki kara harekatının karmaşık ve kompleks bir harekat olduğunu kaydetti.
Hagari, "Can kaybı vermeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil." dedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde dün, İsrail'in bombardımanı sonucu 5 esirden sorumlu olan grupla bağlantının kesildiğini, bu kişiler arasında 18 Aralık'ta İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunan 3 yaşlı esirin de bulunduğunu ifade etmişti.
Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirmişti.
Hamas Telegram hesabından 18 Aralık'ta, 79, 80 ve 84 yaşlarındaki 3 İsrailli esirin, Netanyahu hükümetine hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptıkları görüntülü mesajı paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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