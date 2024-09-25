İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'ya Baskın

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, El Halil kentinde El-Fevvar Mülteci Kampı ile Dura beldesine baskın düzenledi.

Baskının ardından El-Fevvar Mülteci Kampı'nda silah sesleri duyuldu.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri, taş atan Filistinlilere gerçek mermi ile karşılık verdi.

İsrail ordusu, El Halil'in güneyindeki Et-Tabaka köyüne de baskın düzenledi. Birçok eve zorla girip arama yapan İsrail askerleri, Filistinlilerin eşyalarına zarar verdi.

Ayrıca İsrail ordusu Nablus kentinin batısındaki Tel köyüne de baskın düzenledi.

Köyde İsrail ordusu ile baskına direnen Filistinliler arasında arbede yaşanırken, İsrail askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı gaz attı.

Filistin televizyonunun haberine göre İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyindeki Hazma beldesine de baskın düzenledi.

Gaspçı İsrailliler, Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı, mahsullerine zarar verdi

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in El-Kermel köyünde bir Filistinlinin evine saldırdı. Gaspçı İsrailliler, evdeki eşyaları tahrip etti.

Çok sayıda ağacı söken gaspçı İsrailliler, Filistinlilerin mahsullerine de zarar verdi.

Saldırgan İsrailli grup, Filistinli "El-Cebbarin" ve "Ebu Aram" ailelerine ait arazileri buldozerlerle tahrip etti.

İsrail ordusunun da aylardır, sahiplerinin bu arazilere erişmesine ve araziyi ekip biçmesine engel olduğu aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'te Yasuf köyü girişinde de Filistinlilerin araçlarını taşlayan gaspçı İsrailliler, çok sayıda araca zarar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti, baskınlarda 10 bin 900'den fazla Filistinli gözaltına alındı.