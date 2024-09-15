İsrail Ordusu'ndan El-Vezzani Açıklaması - Son Dakika
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İsrail Ordusu'ndan El-Vezzani Açıklaması

İsrail ordusu, El-Vezzani'deki tahliye bildirimlerinin izinsiz yapıldığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

15.09.2024 14:18
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır köyü El-Vezzani'ye köyün tahliye edilmesini içeren bildirilerin emir komuta zinciri dışında atıldığını ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, El-Vezzani'ye "zorunlu tahliye" bildirileri emir komuta zinciri dışında atıldı.

Ordu, Lübnan'ın güneyine broşürlerin havadan atılmasının İsrail ordusundaki komuta zincirinin onayı alınmadan 769. Bölge Tugayı'nın özel bir girişimiyle gerçekleştirildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. İsrail ordusu, tugayın kendine ait insansız hava aracıyla (İHA) bu bildirileri attığını ve hava kuvvetlerini de bilgilendirmediğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın konuya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun, El-Vezzani sakinlerine köylerini terk etmeleri emrini içeren broşürler attığı kaydedilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan broşürlerde, şu ifadeler yer almıştı:

"Hizbullah sizin bölgenizden atış yapıyor. Evlerinizi derhal terk ederek saat 16.00'ya kadar kuzeydeki Hiyam köyüne doğru ilerleyin. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacaktır."

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin sorusu üzerine söz konusu haberleri araştırdıklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde sık sık göçe zorladığı Filistinlilere havadan zorunlu tahliye emirleri atma yöntemine başvuruyor.

Birleşmiş Milletlerin paylaştığı verilere göre, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon nüfusun 10'da 9'u en az bir kere yerinden edilmiş durumda.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan El-Vezzani Açıklaması - Son Dakika

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