İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin el-Bire kentinin güneyindeki el-Emari Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan biri 9 yaşındaki çocuk 3 Filistinliyi hastaneye naklettiği aktarıldı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusuna ait özel birliklerin kampa baskın düzenlediği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Bu sürede en az 1013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu'nun Batı Şeria'da Baskını: 3 Yaralı - Son Dakika
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