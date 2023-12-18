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İsrail ordusunda çatışmalarda 5 asker öldü - Son Dakika
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İsrail ordusunda çatışmalarda 5 asker öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldüğünü, biri ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Bu son ölümlerle birlikte 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 459'a yükseldi.

İsrail ordusunda çatışmalarda 5 asker öldü
18.12.2023 - 15:33,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldüğünü, biri ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 8163 İstihkam Taburu'nda görev yapan binbaşı Lidor Yosef Karavani'nin (23) dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü, bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde ağır yaralanan Maglan Birliğinden astsubay üstçavuş Urija Bayer'in (20) öldüğü kaydedildi.

Duvdevan Birliğinden astsubay üstçavuş Liav Aloush (21) ile astsubay başçavuş Etan Naeh'in (26) Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü belirtilen açıklamada, aynı birlikten bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, İstihkam Taburu Yaholom Birliğinden astsubay başçavuş Tal Filiba'nın (23) da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 127'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 459'a yükseldi.

Kaynak: AA
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