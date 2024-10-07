İsrail Ordusundan Kalkilya'da Saldırı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Kalkilya'da Saldırı

Kalkilya'da İsrail askerleri, 2 Filistinliyi yaraladı. Nablus'ta ise 4 kişi saldırıda yaralandı.

07.10.2024 22:16
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Kalkilya kentinin düneyindeki kontrol noktasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bacaklarından yaralanan 2 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı dile getirilen açıklamada, olaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Kızılaydan yapılan diğer bir açıklamada da Kızılay ekiplerinin, Nablus'un güneybatısındaki Cemain köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da Cemain ve çevresindeki köylerin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Kfar Tapuah yerleşim yerinde ikamet eden bir grup İsraillinin, köye saldırdığını söyledi.

Görgü tanıkları, saldırı sonucunda biri kadın 4 kişinin vücutlarında morluklar oluştuğunu ve çeşitli yerlerinden yaralandığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Kalkilya'da Saldırı - Son Dakika

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