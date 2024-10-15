İsrail Ordusundan Nablus'a Baskın

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesine düzenlediği baskın sırasında biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ve 24 yaşındaki bir Filistinli genci hastaneye naklettiğini duyurdu.

Açıklamada, yaralanan iki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gerçek mermilerle vurulduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, birkaç gündür İsrail ordusunun baskınlarına maruz kalan Beyt Furik beldesinde Filistinlilerin direnişi sebebiyle çatışmalar yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 755 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda 6 bin 250 Filistinli çeşitli şekillerde yaralandı.