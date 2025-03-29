İsrail Ordusu Gazze'de ambulansları hedef aldığını kabul etti - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de ambulansları hedef aldığını kabul etti

İsrail Ordusu Gazze\'de ambulansları hedef aldığını kabul etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 17 Mart'ta düzenlediği saldırıda ambulans ve itfaiye araçlarını hedef aldığını kabul etti. Filistin Kızılayı ise, kaybolan 9 sağlık çalışanının hayatından İsrail'in sorumlu tutulduğunu duyurdu.

29.03.2025 19:16
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine 17 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gelen ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etti.

ŞÜPHELİ GÖRÜP ATEŞ ETMİŞLER

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Refah kentinin Tel Sultan bölgesinde düzenlediği saldırıda ambulans ile itfaiye aracını "şüpheli görüp" ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk soruşturmanın ardından, şüpheli araçlardan bazılarının ambulans ve itfaiye aracı olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

FİLİSTİN KIZILAYI: 9 SAĞLIKÇIDAN HABER ALINAMIYOR

Filistin Kızılayı'ndan bugün yapılan açıklamada, 9 sağlık çalışanından 17 Mart'tan bu yana haber alınamadığı ve İsrail'in sağlık görevlilerine ulaşılmasını bilinçli olarak engellediği duyuruldu. Açıklamada, kaybolan çalışanların hayatından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve son temas anında, ekiplerin yoğun ateş altında kaldığı ve yaralananlar olduğu bilgisinin alındığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılayı, 17 Mart Pazar günü, Tel Sultan'daki İsrail bombardımanında yaralananları kurtarmak için bölgeye giden 9 sağlık görevlisiyle iletişimi kaybetti.

Aynı gün, 5 sivil savunma ekibi mensubuyla da irtibat kesildi. 21 Mart Perşembe günü, arama çalışmalarına izin verilmesinin ardından kayıp kişilerden birinin parçalanmış bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Öte yandan, Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail güçlerinin 15 sağlık ve sivil savunma görevlisini alıkoyduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İtfaiye, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de ambulansları hedef aldığını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bingöl 0112:
    Rabbim Gazzenin yardimcisi olsun. İnşallah bu savaş biter artık yazik onca sivil katledildi . 22 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ahmet yılmazın kardeşleri bunlar ve hepsi o çocuğu 17 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    hepimiz gazzede yasadigimiz icin gazzeye hak hukuk adalet liyakat ekonomide duzelme mültecilerin gönderilmesi insanca yasam diliyorum. gazze bizim icin cok onemli. siyasal islam budur iste. iftar yapacagiz diye bir milyonluk fatura keser parayı cukka eder sonra filistin gazze der algiyi dagitir. yangin faciasinda sorumlu kim? turizm bakani da tutuklansin mi? 2 7 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Ahmet Yılmaz akrabaların yine suç işlemiş sanada onlarada .. sen düşün 1 0 Yanıtla
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