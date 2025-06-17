İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail ordusuna ait askeri araç, Filistinlilerin kullandığı otomobile çarptı, olayda yaralanan biri kadın 2 Filistinli tedavi için hastaneye nakledildi.

Yine Cenin kentinde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği baskın sırasında açtığı ateş sonucu, şarapnel isabet eden 15 yaşlarındaki iki Filistinli çocuk yaralandı.

Nablus kentindeki Asker Mülteci Kampı'nda da 19 yaşındaki Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından darbedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ram beldesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne düzenlediği baskında bir evi "askeri karargaha" dönüştürdü.

Nablus'un Leben Şarkıyye köyünün doğusundaki ana cadde yakınlarında yer alan tarım arazilerini buldozerle tahrip eden İsrail askerleri, araziye ait tel çitleri de söktü.