İsrail, Paris'teki müzakerelere heyet gönderecek - Son Dakika
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İsrail, Paris'teki müzakerelere heyet gönderecek

İsrail, Paris\'teki müzakerelere heyet gönderecek

İsrail yönetimi, Tel Aviv ile Hamas arasında yapılması planlanan yeni bir esir takası için Paris'te düzenlenecek dolaylı müzakerelere heyet göndereceğini duyurdu. Savaş Kabinesi'nin müzakerelere katılmayı kabul ettiği belirtilirken, ABD, Mısır, Katar ve İsrailli yetkililerin de müzakerelere katılması bekleniyor. Daha önce Kahire'de yapılan toplantıdan sonuç çıkmamış ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

22.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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İsrail yönetiminin, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılması planlanan dolaylı müzakerelere heyet göndereceği aktarıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi'nin Paris'teki müzakerelere heyet göndermeyi kabul ettiği belirtildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Paris'te yapılacak müzakerelere ABD, Mısır, Katar'ın yanı sıra İsrailli yetkililerin katılması bekleniyor.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un bugün yaptığı İsrail ziyaretinde Tel Aviv yönetiminden Paris'teki müzakerelere heyet göndermesini istediğini yazmıştı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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