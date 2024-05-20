İsrail Parlamentosu Milletvekili, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Hakkındaki Yakalama Kararını Destekliyor - Son Dakika
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İsrail Parlamentosu Milletvekili, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Hakkındaki Yakalama Kararını Destekliyor

İsrail Parlamentosu Milletvekili, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Hakkındaki Yakalama Kararını Destekliyor

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki 'yakalama kararı' başvurusunu 'doğru ve beklenen bir karar' olarak nitelendirdi. Cassif, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma çabalarına dikkat çekerek, uluslararası hukuktan hiçbir birey veya kurumun üstün olmaması gerektiğini belirtti. UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu.

20.05.2024 19:03
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İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki "yakalama kararı" başvurusunu "doğru ve beklenen bir karar" olarak nitelendirdi.

Muhalif milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma çabalarına dikkat çekti.

Cassif, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lahey'deki UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararı doğru ve bekleniyordu. Netanyahu ve Gallant'ın Gazze'deki savaş suçları ile insanlığa karşı işledikleri suçların sorumluluğunu üstlenmelerine inanmak mantıklı olur. Hiçbir birey veya kurumun uluslararası hukuktan üstün olmaması gerekir."

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinli öldürüldü, 79 bin 652 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Parlamentosu Milletvekili, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Hakkındaki Yakalama Kararını Destekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Parlamentosu Milletvekili, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Hakkındaki Yakalama Kararını Destekliyor - Son Dakika
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