İsrail, Refah'taki saldırılarını durdurmadığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Refah'taki saldırılarını durdurmadığını iddia etti

İsrail, Refah\'taki saldırılarını durdurmadığını iddia etti

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına karşı çıkarak, Refah'ta sivil nüfusun yok olmasına yol açacak saldırılar yapmadığını iddia etti. İsrail Başbakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin ortak açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, İsrail'in Refah'ta Filistinli sivil nüfusun yok olmasına yol açabilecek askeri saldırılar yapmadığı ve insani yardımların engellenmemesi için çaba gösterdiği belirtildi. Uluslararası Adalet Divanı ise İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve insani yardımlara izin vermesini istemişti.

24.05.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararına karşı, Refah'ta "sivil nüfusun yok olmasına yol açacak saldırılar yapmadığını" iddia etti.

İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ortak açıklamasına yer verildi.

Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının "yanlış" olduğu öne sürülen açıklamada, "İsrail'in Refah'ta Filistinli sivil nüfusun kısmen veya tamamen yok olmasına yol açabilecek yaşam koşulları oluşturan askeri saldırılar yapmadığı ve yapmayacağı" iddia edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana halkı aç ve susuz bırakarak yardımları engelleyen İsrail'in Gazze'de "insani yardımın girmesine izin vermek için çabalarını sürdüreceği" de öne sürüldü.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

UAD'nin açıklamasında, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, İsrail, Refah, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Refah'taki saldırılarını durdurmadığını iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 20:25:10. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Refah'taki saldırılarını durdurmadığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement