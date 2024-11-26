İsrail Saldırıları: 18 Ölü, 26 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinli mültecilerin kaldığı Reşidiye Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi 22 kişi yaralandı.

Yine ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde bulunan Şirvane Mahallesi'ndeki bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansına (NNA) göre, Baalbek kentine Şeyh Habib Al İbrahim Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti. Enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Bint Cubel ilçesine bağlı Şakra beldesine düzenlediği saldırı sonucunda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Buna göre, ülkenin güneyi ve doğusundaki çeşitli kent ve beldelere düzenlenen hava saldırıları sonucu toplam18 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.