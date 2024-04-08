İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'de Bayram İhtiyaçları Karşılanamıyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani ve ekonomik koşullar Filistinlilerin bayram ihtiyaçlarını dahi karşılamalarını engelliyor.
Savaş yedinci ayına girerken, İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu yaklaşık iki milyon Filistinli kaybettikleri güvenli ortamı bulmak için evlerini bırakarak, başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Söz konusu Filistinliler zor yaşam koşulları altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.
Yaklaşık 2,3 milyon nüfusu bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, açlık ve susuzluk sıkıntısı yaşıyor. Özellikle kuzey bölgesinde oturulamayacak durumdaki evlerde, tedavi imkanı bulamadan güvenlik sorunlarının ortasında yaşama tutunmaya çalışıyor.
İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki birçok çarşı zarar gördü. İsrail bombardımanına doğrudan maruz kalmayanlar ise saldırıların ve ablukanın yansımalarından etkilendi; dükkanlarda yeni ürün sıkıntısı yaşanıyor.
-"Halkın alım gücü azaldı"
AA muhabirine konuşan Refah'ta bir giyim mağazası sahibi olan Abdullah Hasaneyn (36), "Savaş koşulları ve bunun ekonomik yansımaları sonucunda halkın ve yerinden edilmiş kişilerin satın alma gücü önemli ölçüde azaldı." dedi.
Kıyafet almaya para ayırma imkanlarının bulunmadığına işaret eden Hasaneyn, halkın önceliğinin yiyecek ve içecek üzerinde yoğunlaştığını söyledi.
Hasaneyn, ürün fiyatlarını düşürmesine ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasına rağmen alım güçlerinin olmaması nedeniyle halkın alışveriş yapamadığını kaydetti.
Esnafın her zaman olduğu gibi sabırsızlıkla bayram sezonunu beklediğini ancak bu sezonun "kayıp" olduğunu ve İsrail'in saldırıları nedeniyle alım satımın olmayacağını belirten Hasaneyn, "Malımız ve alım gücümüz yok." diye konuştu.
Gazze halkı İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana büyük sektörlerde çalışanların maaşlarını alamamasından ve küçük miktarlarda ödemeler yapılmasından ve ürün fiyatlarındaki ciddi artıştan şikayet ediyor.
Filistinli aileler, zor koşullar altında temel ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcarken, bayram için müşteri bekleyen çarşılar boş kaldı.
"Savaş olmasaydı bayramlık alır, neşe içinde yaşardık"
Ramazan Bayramı'nda giyeceği kıyafetleri satın almak için annesiyle birlikte Refah Merkez Çarşısına gelen Filistinli Layan Mekkavi (10), "Annemle birlikte bayram kıyafetleri almak için çarşıya geldim ama dükkanlarda satın alınabilecek herhangi bir ürün bulamadık." ifadelerini kullandı.
Refah'a göç edenlerden olan Mekkavi, "Her bayram kıyafet, ayakkabı, şeker ve süs eşyaları alırdık ama bu bayram hiçbir şey bulamadık." dedi.
Riman Ebu Şaban (9) da İsrail saldırılarının Gazze Şeridi halkını bayram sevincinden mahrum bıraktığını söyledi.
Ebu Şaban, normalde yılın bu döneminde kıyafet ve diğer ihtiyaçlarımızı alarak bayramı karşılamaya hazırlandıklarını aktardı.
Minnallah Şahin (11), "Eğer şu anda savaşta olmasaydık, bayramlık kıyafet ve ihtiyaçlarımızı satın alır, sevinç ve neşe içinde yaşardık." diye konuştu.
Şahin, dünyadaki diğer çocuklar gibi Filistinli çocukların da oyun oynayabilmesi ve eğlenebilmesi için ateşkes ilan edilmesini umduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'de Bayram İhtiyaçları Karşılanamıyor - Son Dakika
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