İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de ikinci el kıyafet talebi artıyor

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İsrail'in yaklaşık 10 aydır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde sürekli yer değiştirmek zorunda bırakılan Filistinliler, göç yolunda eskiyen kıyafetlerini değiştirebilmek için ikinci el kıyafet satan tezgahlara yöneliyor.

İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatması nedeniyle yardımların ulaştırılamadığı bölgede Filistinliler, gıda, hijyen malzemelerinin yanı sıra yeni kıyafet de bulamıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir caddede çocuğuna ikinci el kıyafet tezgahından uygun bir şeyler bulmaya çalışan Sare Abdulmecid de saldırılardan kaçmak ve güvenli bir yer bulabilmek için evini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerden.

"7 aydan fazla süredir üzerimizdeki kıyafetlerle bölge bölge dolaşıyoruz"

Saldırılar başlamadan önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde oturduklarını belirten Abdulmecid, "Oradaki evimizden çıktık. Yanımıza ne bir eşya ne de bir kıyafet alabildik. 7 aydan fazla süredir üzerimizdeki kıyafetlerle bölge bölge dolaşıyoruz." dedi.

Kışı geçirip yaza geldiklerini ve çocukları için kıyafete ihtiyaçları olduğunu aktaran Abdulmecid, ikinci el kıyafet baktığını ancak daha önce ucuz olan bu kıyafetlerin şu an çok pahalılaştığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle evlerinin yıkıldığını, Gazze'de hiçbir şeyin kalmadığını ve gelir kaynağının da olmadığını ifade eden Abdulmecid, çocuğunun kıyafetinin yırtıldığını, ona uygun fiyata giyebileceği bir şeyler bulmaya çalıştığını dile getirdi.

"Gazze sakinlerinin acil kıyafet ihtiyacı var"

İkinci el kıyafet satan Ahmed Derviş de elindeki ürünleri Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir tüccardan aldığını ve kıyafetlere insanlardan yoğun talep olduğunu söyledi.

"Gazze sakinlerinin acil kıyafet ihtiyacı var. Yeteri kadar ürün olmaması nedeniyle fiyatlar çok yükseldi." diyen Derviş, Gazze'de durumun çok trajik olduğunu, saldırılardan önce kimsenin rağbet etmediği ikinci el kıyafetleri, bugün fiyatları yüksek olduğu için alamadıklarını kaydetti.

Derviş, İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle ikinci el kıyafetlerin alternatifinin de bulunmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin "uçuruma itildiğini" ifade ederek, "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var." demişti.

Kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydeden BM Koordinatörü Kaag, İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine ve Gazze genelinde 1,9 milyon kişinin yerinden olduğuna işaret etmişti.