İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden Yezen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden Yezen Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden Yezen Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Yezen'in babası, saldırılarla birlikte oğlunun sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ise İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nde açlıktan ölen çocuk sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

05.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:35
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti.

Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü.

Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi.

Yezen'in sağlık durumu, saldırılarla birlikte kötüleşti

AA muhabirine konuşan Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi.

Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı." dedi.

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı.

Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

"Oğlumun bu hale geleceği hiç aklıma gelmezdi"

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yezen'in annesi, "Hastanede kaldığımız 10 gün boyunca sağlık durumu çok kötüleşti. Çok kilo kaybetti ve bir deri bir kemiğe dönüştü. Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi." ifadelerini kullandı.

Oğlunun "artık cennette bir kuş" olduğunu söyleyen anne, uluslararası topluma "Gazze halkının ve özellikle çocukların ne hale geldiğini görün!" diyerek seslendi.

Anne, "Bugün Yezen'i kaybettik, yarın başka çocukları kaybedeceğiz. Hastanelerin çocuk bölümleri savaş ve yetersiz beslenme nedeniyle dolup taşıyor." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydetmişti. Yezen ile açlıktan ölen çocukların sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden Yezen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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