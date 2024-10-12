İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ile insansız hava araçları (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Megazi Mülteci Kampı ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Megazi'de sivilleri hedef alan İHA saldırısında 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı.

Cibaliya'nın merkezindeki El-Yafeviyye Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da biri kadın, 8 kişi öldü.

Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.