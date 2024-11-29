İsrail Saldırılarında 12 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 12 Filistinli Öldü

İsrail Saldırılarında 12 Filistinli Öldü

İsrail ordusu Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenleyerek 12 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda yaralı var.

29.11.2024 12:47
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelere düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 12 Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yetkilileri, Ebu Sarar Kavşağı yakınlarında İsrail saldırısında yıkılan bir evin enkazından çıkarılan 5 kişinin cansız bedenlerinin sivil savunma ve ilk yardım ekiplerince hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail topçularının Nusayrat'ta bir kereste deposunu vurduğunu ve yangın çıktığını ifade eden görgü tanıkları, "Quadcopter" adlı insansız hava araçlarının da Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerine ateş açtığını, savaş uçaklarının da eş zamanlı olarak Ebu Sarar Kavşağı'nda bir evi bombaladığını belirtti.

Görgü tanıklarına göre İsrail güçleri, ölü ve yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine de ateş açtı.

İsrail ordusu, Nusayrat'ın kuzeybatısında yer alan bazı konutları da yıktı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin El-Vahde Caddesi'nde enkaz altından çıkardığı 5 yaralı ile kentin güney doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde vurulan bir evde yaralanan 4 Filistinlinin El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Tıbbi kaynaklar, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Sanayi Caddesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda da 4 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da ise İsrail topçuları Şeyh Zayid kavşağı civarı ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın bazı bölümlerini hedef aldı.

Görgü tanıkları, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde de İsrail askerlerinin bomba yüklü robotlarla bazı konutları havaya uçurduğunu kaydetti.

Tıbbi kaynaklar, İsrail helikopterlerinin Gazze şehidinin orta kesimindeki Deyr El-Belah'ın batısında bir noktayı hedef alması sonucu 8 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Aynı kaynak, Megazi Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir evin hedef alındığı hava saldırısı sonucu 5 Filistinlinin daha yaralandığını belirtti.

İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda yer alan Cenine Mahallesi'ni de yoğun şekilde bombaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 12 Filistinli Öldü - Son Dakika

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