İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivillerin toplandığı alanları hedef aldığı saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ile güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda, sivillerin toplandığı alanlar hedef alındı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cibaliya'da düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.
Sağlık kaynakları ise Refah kentindeki saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.
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