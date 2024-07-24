İsrail Saldırılarında 5 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam ettiği saldırılarda hedef aldığı bir evde en az 5 sivil öldü. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi. İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralanan bazı sivillerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi üzerinde uçuşları artırdığı ve bazı noktaları bombaladığı ifade edildi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Bureyc Mülteci Kampı'nın da hava saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, İsrail topçu birliklerinin de hem Bureyc Mülteci Kampı'nı hem de Nusayrat Mülteci Kampı'nı gece boyunca hedef aldığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine bağlı el-Karara beldesinde evleri ve binaları havaya uçurduğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, Han Yunus'un birçok bölge ve beldesinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı. İsrail askerlerinin Han Yunus'ta insani yardım yüklü bir tıra tanklardan ateş açtığı belirtilen haberde, saldırıda tır şoförünün yaralandığı bildirildi. Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Refah kentine de saldırılar düzenlediği aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

24.07.2024 11:49
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam ettiği saldırılarında, hedef aldığı bir evde en az 5 sivil öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralanan bazı sivillerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi üzerinde uçuşları artırdığı ve bazı noktaları bombaladığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Bureyc Mülteci Kampı'nın da hava saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, İsrail topçu birliklerinin de hem Bureyc Mülteci Kampı'nı hem de Nusayrat Mülteci Kampı'nı gece boyunca hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine bağlı el-Karara beldesinde evleri ve binaları havaya uçurduğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, Han Yunus'un birçok bölge ve beldesinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'ta insani yardım yüklü bir tıra tanklardan ateş açtığı belirtilen haberde, saldırıda tır şoförünün yaralandığı bildirildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Refah kentine de saldırılar düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Çocuk, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 5 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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