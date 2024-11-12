İsrail Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da iki eve düzenlediği bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.
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