İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

20.08.2024 16:52
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Hamza Abdurrahman Murteci'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 170'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin basınında çıkan haberlere göre, Filistinli gazeteci Murteci, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu hedef alan İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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