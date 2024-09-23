Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının 1000'i aştığını duyurdu.
Lübnanlı Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiğini, yaralıların sayısının 1024'e çıktığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 274'e Yükseldi - Son Dakika
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