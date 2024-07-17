İsrail Saldırılarından Etkilenen Engelli Filistinli Aile Günlük İhtiyaçlarını Karşılamaya Çalışıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2014 yılında düzenlediği saldırılarda bacaklarını ve gözlerini kaybeden Nemle ailesi, engelli hallerine rağmen, yeni saldırıların altında günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

İsrail'in 10 yıl önceki saldırılarında baba Vail en-Nemle bir bacağını, eşi iki bacağını, oğulları ise birer bacak ve gözlerini kaybetti. Zor zamanlarını birbirlerine destek olarak atlatan Nemle ailesi, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının ardından da engellerine rağmen şartlara direniyor.

İsrail'in güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Nemle ailesi, engelli durumları göç etmek zorunda kaldı.

Refah'tan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na gelen aile, göç yolculuğunda epeyce zorlandığını dile getirdi.

Engellerle ve imkansızlıklarla göç yolculuğu

İçinde bulundukları zor durumu AA muhabirine anlatan 37 yaşındaki baba Vail, "Biz engelli bir aileyiz. Zaten zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorduk. Ancak bu son savaş, her şeyi altüst etti. Evet, hayat, zorlu bir yolculuk. Mevcut şartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Her şeyin bir anda değişebileceğinin farkındayız." dedi

Kullandığı koltuk değneğinin hasarlı olduğunu belirten Filistinli baba, değneğin yolda kırıldığını, ilkel yöntemlerle onu kullanılabilir hale getirip göç yolculuğunu güç de olsa tamamladıklarını söyledi.

Vail, 11 yaşındaki oğlu Şerif'in ise göç sırasında, Gazze'de yerli imkanlarla üretilen protez ayağını kullandığını ve annesinin tekerlekli sandalyesini sürdüğünü ifade etti.

Tekerlekli sandalyenin de göç yolunda kırıldığını anlatan Vail, oğlunun kullandığı protezin de saldırılar sırasında zarar gördüğünü, tamirini yapabilecek merkezlerin kapalı olması nedeniyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Protezin 3 kez kırıldığını, düzeltme çabalarının başarısız olduğunu aktaran Vail, en son protezi demir parçalarla sabitlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ancak bu kez de protezin ağırlaştığını ifade eden baba, "Şerif artık protez uzuvla rahat yürüyemiyor." dedi.

"Babama, su getirmede ve odun toplamada yardım ediyorum"

Tek bacaklarıyla oğluyla top oynayan Vail, "Biz mutlu bir aileydik. Umut ve sevgi doluyduk. Ancak her şey bir anda değişti." ifadesini kullandı.

Bir bacağı ve gözünü kaybetmiş olmasına rağmen yine de gülümseyen Şerif ise "Babama, su getirmede ve odun toplamada yardım ediyorum. Babamla top oynuyoruz." diye konuştu.

Savaşın bitmesini ve kendisine uygun bir proteze sahip olmayı dileyen Şerif, dünyadaki diğer çocuklar gibi oynayarak büyümek istiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.