İsrail Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti.

El Avde Hastanesinden bir tıbbi kaynak, AA muhabirine, İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı "Mufti" adlı okulu vurduğunu aktardı.