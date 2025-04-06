İsrail Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 18 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

06.04.2025 15:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Yabani Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Reşvan bölgesinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira beldesine düzenlenen topçu saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Selam Mahallesi'ni topçu atışlarıyla vurdu. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken söz konusu bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen bombardımanda çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Ayn Calut Okulu yakınındaki bir ev İsrail savaş uçaklarınca vuruldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze kentinin doğusundaki bölgelere düzenlenen yoğun bombardımanda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Sudaniyye ve Kerame bölgeleri de İsrail topçusunun yoğun saldırılarına hedef oldu.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kuzey, doğu ve batı yönlerinden ilerledi, askeri araçların geçtiği alanlar karadan topçu atışlarıyla ve havadan bombalarla vuruldu.

Refah kentinin kuzeyinde Filistinlilere ait konutlar yıkıldı, bölgeden patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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