İsrail Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

Yeni yılın ilk saatlerinde Gazze'ye düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

01.01.2025 14:16
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İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk, 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, yeni yılın ilk dakikalarında İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Tanıklar, İsrail ordusunun Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının doğu ve kuzey bölgelerini yoğun topçu ateşiyle vurduğunu anlattı.

İsrail ordusu ise Kassam Tugayları'nın İsrail'in güneyindeki Netivot kasabasına roket atışı yapmasının ardından Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bazı bölgelerin derhal tahliye edilmesini istediği bir bildiri yayınladı.

Güneyde de İsrail topçu birlikleri, Han Yunus'un Fahhari kasabası ile Refah'ın Mevasi bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Fahhari'de "Ebu Taime" ailesine ait bir evi bombaladığını ve yaralıların Han Yunus'un doğusundaki Avrupa Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de kuzeyde, Cibaliye beldesinde bir evin İsrail uçaklarınca bombalanması sonucu çoğu çocuk, 15 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Cibaliye'nin batısındaki Nezle bölgesine çok sayıda top mermisinin isabet ettiğini ve İsrail ordusunun Beyt Lahiya ile Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki binaları ve mahalleleri yıktığını belirtti.

Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki Siftavi Mahallesi'ne de İsrail askerlerince topçu ateşi açıldığı ifade edildi.

İsrail'in Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Menara Mahallesi'ne İHA ile düzenlediği saldırılarda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail uçakları, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki bir araziyi hedef aldı. Sabah saatlerinden itibaren Şucaiyye ve Şaf mahallelerinin doğusunda da İHA'lar ve askeri araçlarla saldırılar düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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