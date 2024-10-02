İsrail Saldırısında 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.