İsrail Saldırısında 5 Çocuk Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 5 Çocuk Öldü

İsrail savaş uçakları Gazze'de Eş-Şati Kampı'na saldırdı, 5 çocuk hayatını kaybetti, 12 yaralı.

13.10.2024 19:16
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, 5 çocuk öldü, çoğu çocuk ve kadın, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Mamadani Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda, 5 çocuk hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 12 kişi de ağır yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Mamadani Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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